Neuer Rasenmäher benötigt größeren Unterstand in Buch

Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Buch bewilligt einen Anbau an der Grund- und Mittelschule für Fahrzeuge und Gerätschaften.

An der Grund- und Mittelschule in Buch wird angebaut. Erweitert werden sollen aber nicht die Kapazitäten für Schülerinnen und Schüler, vielmehr liegt der Grund beim neuen, bereits in Betrieb befindlichen Rasenmäher. Er ist größer als sein Vorgänger und findet nur ohne Kabinendach in der bisherigen Garage Platz. Dem unbefriedigenden Zustand soll eine neue Behausung Abhilfe leisten, direkt ans Schulgebäude anschließend. Dem wurde in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buch einhellig zugestimmt.

Der Kleintraktor kann auch beim Kindergarten in Buch eingesetzt werden

VG-Vorsitzender Markus Wöhrle berichtete, wie es zu der Notwendigkeit kam. Das Vorgängermodell war bereits reparaturanfällig. Zum Erwerb eines leistungsfähigeren Rasenmähers hatte sich die VG mit dem Markt Buch zusammengeschlossen, sodass beide Gewinn daraus ziehen könnten. Denn so kann der Kleintraktor etwa auch beim danebenliegenden Bucher Kindergarten eingesetzt werden. Zusammen mit Kabinendach ist das gute Stück jedoch zu hoch für den bestehenden Unterstand. Nun soll aus der Situation für alle Beteiligten ein Vorteil erwachsen. In der neuen Garage wird auch den übrigen, auf dem Schulgelände benötigten Fahrzeugen und Gerätschaften des Hausmeisters wie etwa einer Schneeschaufel Platz geboten. Die bisherige Garage kann dann komplett für die Abfall- und Recycling-Entsorgung verwendet werden.

Für den Anbau bewilligte das Gremium die nötigen Zimmerer- und Pflasterarbeiten sowie die Lieferung und Montage eines platzsparenden sogenannten Sektionaltors.