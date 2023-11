Buch

vor 47 Min.

Neuer Schulsanitätsdienst in Buch: schnelle Hilfe auf dem Schulhof

Plus Engagierte Schüler der Mittelschule Buch lernen im neu gegründeten Sanitätsdienst, was sie bei Notfällen machen können. In den großen Pausen sind sie im Einsatz.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

Zwölf Schülerinnen und Schüler der Mittelschule in Buch bilden einen Stuhlkreis. Der Reihe nach setzt sich jede und jeder von ihnen auf einen Stuhl in der Mitte, um sich freiwillig für eine Übung zur Verfügung zu stellen. Sie lernen, einen gebrochenen Arm ruhigzustellen. Die Schiene kommt unter den angewinkelten Arm, dann wird sie mit einem Mullverband fixiert. Eine Sanitäterin vom Arbeiter-Samariter-Bund reicht den Jugendlichen ein Dreiecktuch. Gemeinsam falten und binden sie es so, dass der einbandagierte Arm auf Brusthöhe gehalten wird. Noch ist der Notfall nur gespielt, doch gleich geht es in den Einsatz auf dem Pausenhof.

Nur wenige Minuten später ziehen sich drei der Nachwuchssanitäterinnen und -sanitäter rote Westen über, schnappen sich den Notfalldienst-Rucksack und treten ihre Schicht im Schulsanitätsdienst an. Die Mittelschule in Buch hat in diesem Schuljahr ein Angebot ins Leben gerufen, von dem die Kinder und Jugendlichen sowie die gesamte Schulgemeinschaft profitieren. Im neuen Sanitätsdienst an der Schule lernen zwölf Interessierte aus den Jahrgangsstufen sieben bis neun, Erste Hilfe zu leisten und so die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler in den Schulpausen zu gewährleisten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen