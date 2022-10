Neuer Verein: Obenhausen hat jetzt einen Frauentreff

Plus Dem Katholischen Frauenbund folgt der Obenhauser Frauentreff. Die Vorsitzende nennt die Gründe für den Neustart und gibt einen Ausblick auf die Aktivitäten.

Die Dorfgemeinschaft stärken, christliche Werte weitergeben, Interessen teilen und durch gemeinsame Aktivitäten Kontakte pflegen: Das sind die Ziele des Obenhauser Frauentreffs. Er wurde am 7. September 2022 von Frauen aus Obenhausen, Dietershofen, Ebersbach und Gannertshofen als unabhängiger Verein aus der Taufe gehoben. Drei Monate zuvor war das Ende einer anderen Vereinigung besiegelt worden.