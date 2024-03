Buch

18:30 Uhr

Neues Baugebiet: Wie der Marktrat bezahlbarem Wohnraum den Weg bereitet

In Buch ging es um ein neues Wohngebiet, dass "Am Herdweg" entstehen soll.

Plus Buch will die Planung für das Baugebiet "Am Herdweg" zukunftsorientiert angehen und verschiedene Konzepte für zwei Grundstücke einholen.

Von Claudia Bader

Die Planung für das Wohngebiet „Am Herdweg“ in Buch schreitet voran. Laut Beschluss des Marktrats wird das 33.000 Quadratmeter umfassende Gebiet am südwestlichen Ortsrand in einem Schritt realisiert - und mit einem besonderen Vorgehen bei zwei Grundstücken.

Auf Wunsch des Gremiums erfolgt die Abwasserentsorgung im Freispiegelverfahren über die Werkstraße. Auch die geplante Oberflächenentwässerung des Gebiets erfordert Anpassungen. Wegen des Baugrunds muss das Regenwasser über Mulden, Sickerleitungen, Rigolen, Gräben und Notüberläufe abgeleitet werden. Neue Richtlinien machen außerdem größere Stellplätze für Autos notwendig.

