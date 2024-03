Buch

12:00 Uhr

Neues Gewerbegebiet bietet Platz für sechs bis acht Betriebe

Im Gebiet „Nördlich der Bürgermeister-Graf-Straße“ sollen sich in Buch weitere Unternehmen ansiedeln.

Plus Der Marktrat beschließt die Aufstellung eines Bebauungsplans, um weitere Flächen für Firmen in Buch zu schaffen. Welche Nutzungen dort nicht zugelassen werden.

Von Claudia Bader

Um den dringenden Bedarf an neuen Gewerbeflächen zu decken, hat der Marktrat die Aufstellung des Bebauungsplans „Nördlich der Bürgermeister-Graf-Straße“ im Ortsteil Buch beschlossen. Auch die Entscheidung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung fiel in der jüngsten Sitzung einstimmig. Laut Architekt Daniel Schmid dürfen 80 Prozent der 24.280 Quadratmeter umfassenden Fläche bebaut und versiegelt werden. Auf den sich ergebenden rund 19.000 Quadratmetern könnten sechs bis acht Plätze für Gewerbe entstehen.

Tankstellen und Schankwirtschaften sind in diesem Gebiet ebenso nicht zu gelassen wie Betriebsleiterwohnungen. Erschlossen wird das Areal über die bestehende Gewerbestraße sowie eine neu entstehende Stichstraße mit Wendehammer. Die in offener Bauweise errichteten Gebäude dürfen neun bis elf Meter hoch sein und müssen mindestens drei Meter entfernt von der Grundstücksgrenze errichtet werden. Für Einfriedungen ist eine Höhe von maximal 2,20 Meter erlaubt. Werbeanlagen dürfen höchstens zwölf Meter hoch und nicht selbst leuchtend sein. Zwischen dem neuen Gewerbegebiet und der östlich angrenzenden Wohnbebauung entsteht ein acht Meter breiter Grünstreifen. Er soll in kommunalem Besitz sein und von der Marktgemeinde unterhalten und gepflegt werden, wie der Planer erläuterte. Laut Bürgermeister Markus Wöhrle soll die notwendige Ausgleichsfläche nach Möglichkeit im Gewerbegebiet selbst ausgewiesen werden.

