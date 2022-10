Noch einmal wird über die Übertragung der Müllentsorgung diskutiert

Lokal Inzwischen sind elf von vorher 14 Kommunen für den Zusammenschluss. Gegner befürchten einen Ansturm auf den Wertstoffhof. Auch Illertissen entscheidet erneut.

Es bleibt dabei: Auch der Markt Buch will seine Müllentsorgung künftig nicht mehr selbst verwalten. Bei seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Marktrat erneut mit einem Thema, das ihn bereits seit einigen Monaten beschäftigt. Dabei wurde deutlich: Nicht alle Ratsmitglieder sind für die Änderung.