Buch-Nordholz

vor 18 Min.

Die Biber soll südlich von Nordholz weiterhin mäandern

Plus Ein Grundstückseigentümer möchte, dass die Biber südlich von Nordholz wieder verlegt wird. Doch der Marktrat Buch lehnt das ab und erwägt den Kauf der Fläche.

Von Jens Noll

Soll der Markt Buch in Verhandlungen treten, um eine Fläche zu erwerben, mit der die Kommune eigentlich nichts anfangen kann? Über diese Frage haben die Mitglieder des Marktgemeinderates in der jüngsten Sitzung diskutiert. Anlass war ein Antrag des Grundstückseigentümers. Er fordert eine Rückverlegung der Biber in ihr eigentliches Bachbett. Doch die Kommune sieht keine Notwendigkeit, diesen Aufwand zu betreiben.

