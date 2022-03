Die Sanierung des Nordholzer Weihers ist ein schwieriges Projekt

Plus Ein Ingenieur stellt mehrere Varianten für die Sanierung des Nordholzer Weihers vor. Doch nur eine Maßnahme schützt die Bürger auch vor Hochwasser.

Der idyllisch am südlichen Ortsrand von Nordholz liegende Weiher muss saniert werden. Da dieses Projekt gut überlegt und detailliert geplant werden muss, begleitet es den Bucher Marktrat schon seit einigen Jahren. Schließlich sollten bei dem Vorhaben sowohl der Schutz der Anliegerinnen und Anlieger als auch die Forderungen unterschiedlicher Fachbehörden auf ein für alle verträgliches Maß gebracht werden. Um die notwendigen Maßnahmen vorzubereiten, wurde bereits im Frühjahr 2021 ein Planungsbüro mit der Ausarbeitung eines Sanierungskonzepts beauftragt. Dieses liegt dem Marktrat nun vor.