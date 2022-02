Buch-Obenhausen

11:45 Uhr

Auf dem Gärtnereigelände in Obenhausen könnten neue Wohnhäuser entstehen

Da die Besitzer der bestehenden Gärtnerei in Obenhausen ihren Betrieb verkleinern möchten, könnten am südöstlichen Ortsrand neue Bauplätze entstehen.

Plus Die Gärtnerei in Obenhausen will den Betrieb verkleinern. Das eröffnet neue Nutzungsmöglichkeiten für das Areal. Der Bürgermeister stellt ein Konzept vor.

Von Claudia Bader

Am südlichen Ortsrand von Obenhausen entstehen vielleicht bald neue Wohnbauflächen. Die Besitzer der bestehenden Gärtnerei wollen ihren Geschäftsumfang verkleinern und das Grundstück Nummer 136 einer sinnvollen Nutzung zuführen. Ein Planungsbüro sei bereits damit beauftragt, Möglichkeiten einer diesbezüglichen Abstimmung mit der Kommune zu prüfen, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle den Marktrat.

