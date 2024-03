Brunnen, Sitzinsel und Spielflächen für Obenhausen

Plus Der Bucher Marktrat legt fest, wie die Ortsmitte von Obenhausen künftig aussehen soll. Auch Veranstaltungen sollen dort dann möglich sein.

Durch die Ausgestaltung der ungenutzten Freiflächen zwischen Pfarrer-Augart-Straße und Lettenstraße soll die Ortsmitte von Obenhausen optisch aufgewertet werden. Mit diesem Ziel hatte der Markt Buch bereits im September 2021 Bürgerinnen und Bürger des Ortsteils zu einem Treffen eingeladen. Dabei konnten die Obenhauser ihre Wünsche und Vorstellungen zur Ortsentwicklung vorbringen. Architekt Daniel Schmid hat sie in seine beiden Planungsentwürfe eingearbeitet. Bei seiner jüngsten Sitzung entschied sich der Marktrat einstimmig für eine der vorgestellten Varianten.

Im Sinne von mehr Aufenthaltsqualität sollen die derzeit nur als Standort für Container zur Abfallentsorgung genutzten und eher ungepflegt wirkenden Freiflächen ansprechender gestaltet werden. Nach Abriss der leer stehenden und baufällig wirkenden Gebäude könnten auf dem Hangareal zum Beispiel Standkonzerte der Musikkapelle, die jährliche Martinsfeier oder öffentliche Veranstaltungen der Vereine stattfinden. Die dafür entstehenden Pkw-Stellplätze könnten auch von Friedhofsbesuchern genützt werden.