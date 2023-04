Buch/Obenhausen

Der Standort für die neue Kindertagesstätte in Buch steht fest

Plus Auf einem Grundstück zwischen Obenhausen und Buch soll ein Kita-Neubau errichtet werden. Dafür sind weitere Umbaumaßnahmen in der Umgebung notwendig.

Fünf Jahre nach ihrer Eröffnung ist das Platzangebot in der Kindertageseinrichtung Purzelbaum in Buch schon wieder am Limit. Mit der Einrichtung einer Naturgruppe in einem Waldkindergarten-Bauwagen hat die Marktgemeinde bekanntlich eine kurzfristige Lösung geschaffen. Um für die gestiegenen Geburtenzahlen und die Betreuung der kleinsten Bürgerinnen und Bürger gerüstet zu sein, wurde von einem Architekturbüro eine Machbarkeitsstudie für einen Neubau erstellt. Daraus geht hervor, welcher von insgesamt vier untersuchten Standorten der beste für die neue Kita ist.

Herauskristallisiert hat sich ein zentral zwischen Buch und Obenhausen liegendes Grundstück. „Kein anderer Standort bündelt so viele Vorteile wie dieser“, sagt Bürgermeister Markus Wöhrle. Das Grundstück befindet sich nordwestlich des Kreisverkehrs Bucher Straße/Staatsstraße 2018 und umfasst eine Fläche von 5200 Quadratmetern. Nach Ansicht des Architekturbüros könnte der Kita-Neubau entweder ganz im westlichen oder im östlichen Bereich des Grundstücks errichtet werden. Je nach gewählter Gebäudeform und -größe (700 oder 800 Quadratmeter) hat der Planer die entstehenden Kosten auf 3,7 oder 4,3 Millionen Euro geschätzt. Auf diesem Gelände seien keine Altlasten zu befürchten. Außerdem könnte die dort errichtete Kindertageseinrichtung bei Bedarf noch erweitert werden.

