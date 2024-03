Diese Betriebe sind im künftigen Gewerbepark Obenhausen erlaubt

Der Marktrat legt einstimmig fest, das das Areal für Verbrauchermärkte reserviert ist. Bei Höhe und Verkaufsfläche gibt es Grenzen.

Die Aufstellung des Bebauungsplans Gewerbepark Buch-Obenhausen ist noch nicht rechtskräftig. Deshalb hat der Marktrat in seiner jüngsten Sitzung für dieses 6000 Quadratmeter umfassende Areal die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung ergänzt und präzisiert.

In diesem "Filetstück" zwischen Buch und Obenhausen können sich großflächige Einzelhandelsbetriebe mit den Sortiments-Bereichen Nahrungs- und Genussmittel sowie Ge- und Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs ansiedeln. Die Gebäude dürfen bis zu zwölf Meter hoch sein und eine maximale Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern aufweisen. Nicht zulässig sind in diesem Gewerbegebiet Lagerplätze und Lagerhallen, Tankstellen, Logistikunternehmen und Speditionen. Werbeanlagen dürfen nur an der Stätte der Leistung stehen. Nicht zugelassen sind außerdem Bordellbetriebe sowie Stellplätze und Garagen, die nicht konkret für eine Hauptnutzung im Baugebiet erforderlich sind.

Sämtliche Beschlüsse fasste der Marktrat einstimmig. Für den geänderten Bebauungsplanentwurf ist ein erneutes Verfahren zur Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung für die Dauer von einem Monat erforderlich, erläuterte Bürgermeister Markus Wöhrle.