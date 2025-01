Mann fährt nach Streit mit Freundin alkoholisiert mit dem Auto davon

In alkoholisiertem Zustand ist am späten Dienstagabend ein 50-Jähriger nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin mit dem Auto davongefahren. Beim Versuch, auf einem Feldweg zu wenden, geriet sein Fahrzeug ins weiche Gelände und blieb stecken. Ein Zeuge meldete der Polizei ein festgefahrenes Auto an der Staatsstraße 2018, Ecke Nordholzer Straße. Vor Ort trafen die Beamten den 50-Jährigen an, der einräumte, alkoholisiert davongefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest soll einen Wert von deutlich über 1,1 Promille ergeben haben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis