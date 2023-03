Markt Buch verschafft sich mehr Einfluss auf Gewerbeflächen

Plus Die Kommune erlässt eine Vorkaufsrechtssatzung für unbebaute Flächen im Gewerbepark Buch-Obenhausen. Und die Feuerwehr bekommt mehr Platz in Dietershofen.

Aufgrund eines aktuellen Falls hat der Markt Buch für Grundstücke im Bereich des Plangebiets Gewerbepark Buch-Obenhausen eine Vorkaufsrechtssatzung erlassen. Diese bietet der Kommune die Möglichkeit, im Geltungsbereich, in diesem Fall den beiden noch unbebauten Grundstücken, regulierend einzugreifen, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle den Marktrat. Mit dieser Satzung könne die Kommune im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung das Eigentum an einem Grundstück erlangen oder eine Bebauung nach ihren Vorstellungen realisieren.