Topf auf Herd vergessen: nächtlicher Feuerwehreinsatz in Obenhausen

Wegen starker Rauchentwicklung in einem Wohnhaus werden die Feuerwehren Obenhausen, Buch und Illertissen alarmiert. Es wird aber niemand verletzt.

Kein Brand, kein Schaden - so hat sich die Lage aus polizeilicher Sicht in der Nacht zum Dienstag dargestellt, als gegen 0.45 Uhr die Feuerwehren Obenhausen, Buch und Illertissen zu einem „Küchenbrand“ im Ortszentrum von Obenhausen alarmiert wurden. Beim Eintreffen der drei Wehren mit insgesamt 42 Einsatzkräften stellte sich heraus, dass der Hausbewohner wohl einen Topf mit fetthaltigen Speisen auf dem heißen Herd vergessen hatte und eingeschlafen war. Deshalb breitete sich schnell Rauch aus, weshalb die Feuerwehren mit den Sirenen in Buch und Obenhausen sowie den Funkmeldern zu Hilfe gerufen wurden. Zusätzlich kamen der Rettungsdienst und die Polizei.

Die Feuerwehr kontrolliert vorsichtshalber noch mit einer Wärmebildkamera

Nachdem zwei Trupps unter Atemschutz in die Küche gegangen waren und die Quelle der Verrauchung beseitigt hatten, wurde die Umgebung sicherheitshalber noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert und der Rauch mittels Hochdrucklüfter aus dem Haus geblasen. Danach konnten die Wehren ihren Bereitstellungsraum in der Bucher Straße wieder verlassen. Verletzt wurde bei dem Einsatz auch niemand. (wis)