Unbekannte zünden in Buch Böller auf fremdem Grundstück: Polizei ermittelt

Nach einem Vorfall mit illegalen Böllern in Buch-Obenhausen ermittelt jetzt die Polizei. Sie bittet um Hinweise auf den unbekannten Täter.

Im Bucher Ortsteil Obenhausen sind am Dienstagnachmittag gegen 17.25 Uhr von einem Unbekannten in der Sommerstraße zwei Böller in ein Grundstück geworfen worden. Während der eine Böller explodierte, blieb der zweite Böller mit angebrannter Zündschnur im Hof liegen.

Die Böller waren nach Angaben der Polizei nicht zertifiziert und dürften aus dem Ausland eingeführt worden sein. Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt jetzt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)