Buch/Oberroth

18:30 Uhr

Beliebter Kaplan Pater Philip verlässt die Pfarreiengemeinschaft Buch

In Oberroth hat Pater Philip inmitten von Menschen gelebt, die ihn schätzten und unterstützten. Nun verabschiedet sich der Kaplan, seine nächste Station ist Penzing bei Landsberg.

Lokal Zwei Jahre lang war Pater Philip in der Pfarreiengemeinschaft Buch-Obenhausen tätig. Die Messe zum Unterrother Dorffest stand im Zeichen seines Abschieds.

Von Ralph Manhalter

Zum Schluss hat sogar die Stimme versagt. Mit so vielen Gästen hatte Pater Philip nicht gerechnet. Sicherlich hat das Wetter eine nicht unbedeutende Rolle bei der traditionellen Messe zu Beginn des Unterrother Dorffestes gespielt: So war der Platz bereits am Morgen nahezu gefüllt, ein freier Tisch und eine freie Bank nur noch schwer zu ergattern. Dass der diesjährige Gottesdienst jedoch im Zeichen der Verabschiedung des beliebten Kaplans stand, verlieh der Zeremonie auch den Charakter einer irdischen Danksagung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .