Auch die nächsten Erstklässler dürfen die Dorfschule in Oberroth besuchen

Plus Aller Voraussicht nach werden die künftigen Erstklässler aus der Gemeinde Oberroth vor Ort unterrichtet. Das war ein Wunsch der Eltern.

Die Eltern der künftigen Oberrother Erstklässler können sich freuen: Aller Voraussicht nach werden auch ihre Kinder ab dem kommenden September die örtliche Dorfschule besuchen. Unter der Bedingung, dass die Gemeinde Oberroth die Beschaffung der für ein drittes Klassenzimmer notwendigen Ausstattung bis zum Schuljahresbeginn in Eigenregie und auf eigene Kosten übernimmt sowie die bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für den Klassenraum schafft, hat die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buch dem Vorhaben geschlossen zugestimmt. Jetzt muss nur noch der Gemeinderat Oberroth grünes Licht geben.