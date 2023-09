Buch

Offene Türen und viele Investitionen in Buch

Die Rothbrücke am südwestlichen Ortsrand von Buch ist eine wichtige Überquerung für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Sie wurde neu gebaut, dafür gab es auch Fördergelder.

Plus Bei der Bürgerversammlung im Dorfstadel gibt Bürgermeister Wöhrle einen Überblick über aktuelle Themen. Zur Rathaus-Öffnung hat er eine verblüffende Antwort.

Von Regina Langhans

In der Marktgemeinde Buch scheinen die Menschen wohl zufrieden zu sein mit der Arbeit ihres Bürgermeisters Markus Wöhrle. Zumindest, wenn es nach den rund 40 Anwesenden bei der Bürgerversammlung im Dorfstadel geht, denn nachgefragt wurde in kleineren Anliegen.

In seinem Rechenschaftsbericht hat Wörle den Fokus auf Investitionen sowie die künftige Entwicklung des Marktes gelegt und informative Einblicke in die neun Ortsteile vermittelt. Ein Imagefilm zu gesellschaftlichen Ereignissen beschloss den offiziellen Teil des Abends. Zweiter Bürgermeister Willy Weiske zollte Wöhrle anerkennende Worte, auch was die Zusammenarbeit im Rathaus angehe. Seitens der Anwesenden gab es ebenfalls Applaus.

