Buch

vor 50 Min.

Ohne Pächter: Wie geht es mit Lamm und Dorfstadel in Buch weiter?

Plus Die Familie D'Angelo hat den Pachtvertrag für Pizzeria und Dorfstadel in Buch gekündigt. Momentan ist unklar, ob die Marktgemeinde das Lokal wieder verpachtet.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Bis vor wenigen Wochen herrschte in und um die Pizzeria zum Lamm in Buch reger Betrieb. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, in der Gaststätte oder im ansprechend gestalteten Biergarten zu essen, zu trinken und dabei gesellige Stunden zu verbringen. Im angrenzenden Dorfstadel wurden öffentliche und private Veranstaltungen ausgerichtet. Jetzt ist es um die zentral gelegene Gaststätte ruhig. Das liegt nicht an der zu Ende gegangenen Biergartensaison.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .