Ortsrandabrundungen in Dietershofen und Gannertshofen

Der Markt Buch passt seinen Flächennutzungsplan am südwestlichen Ortsrand von Dietershofen sowie im nordöstlichen Bereich von Gannertshofen an. Das ist geplant:

Am südwestlichen Ortsrand von Dietershofen ist auf einem Areal von 6.300 Quadratmetern eine Grünfläche ausgewiesen. Da hier bereits mehrere bauliche Anlagen entstanden sind, muss dieser Bereich zur Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im rechtsgültigen Flächennutzungsplan an die bestehende Situation angepasst werden, erläuterte Planer Häußler in der jüngsten Sitzung. Weil für dieses Gebiet die Anfrage für eine kleinteilige Nachverdichtung vorliegt, wird der derzeit bestehende Ortsrand abgerundet.

Am nordöstlichen Ortsrand von Gannertshofen besteht auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern die Anfrage für den Bau eines Einzelhauses. Da das umgebende Areal im rechtsgültigen Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen ist, muss dies geändert werden. Dadurch kann auch der nordöstliche Ortsrand von Gannertshofen arrondiert werden.

Bei der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange sind zum überwiegenden Teil keine Meldungen eingegangen, informierte Planer Thomas Häußler den Marktrat. Bezüglich der von der Deutschen Telekom sowie dem LEW Verteilernetz vorgebrachten Bedenken zur Sicherung ihrer Leitungen bestehe keine Notwendigkeit. Deshalb können die im Zuge des Rahmenplans „Wohnen und Gewerbe“ erstellten Entwürfe öffentlich ausgelegt werden. Die dafür erforderlichen Beschlüsse hat das Gremium einstimmig gefasst.