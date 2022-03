Pilot entdeckt Feuerschein im Wald bei Buch: Das steckte dahinter

Plus Aus der Luft hatte der Pilot eines Sportflugzeugs Flammen gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Warum die Gefahr im Wald derzeit so hoch ist.

Wenn in der Nähe eines Waldstücks Flammen zu sehen sind, ist das immer ein Grund zur Vorsicht, um Waldbrände zu verhindern. Ein Flugzeugpilot hat deshalb richtig reagiert, als er die Einsatzkräfte auf ein Feuer in der Nähe von Buch aufmerksam machte - auch wenn sich dieser Brand als harmlos herausgestellt hat.