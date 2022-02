Planungen für Multifunktionsplatz in Buch gehen weiter

Plus Es soll mehr als ein Spielplatz werden: Nicht nur kleine Kinder, sondern auch Jugendliche sollen den neuen Multifunktionsplatz nutzen.

In Buch soll ein Multifunktionsplatz entstehen. Dort sollen Kinder und Jugendliche Raum für Bewegung, Spiel und Spaß finden. Bereits im Oktober 2021 hatte der Marktrat die Notwendigkeit eines solchen Treffpunkts für die jüngsten Bürger erkannt, jetzt werden die Planungen konkreter.