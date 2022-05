Polizei findet gefälschten Impfpass in einem Lastwagen

Wegen gefälschter technischer Aufzeichnungen hat die Polizei in Buch einen Lastwagen durchsucht. Dabei fanden sie auch noch etwas anderes.

Beamte des Schwerverkehrstrupps der Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm haben am Dienstag in Buch einen Durchsuchungsbeschluss wegen Fälschung technischer Aufzeichnungen vollstreckt. Beamte der Fahndungskontrollgruppe unterstützten sie dabei. Sie durchsuchten einen Lastwagen, in dem ein manipuliertes Kontrollgerät benutzt wurde.

Dabei fanden die Beamten im Fahrerhaus außerdem ein Impfbuch mit verdächtigen Eintragungen. Bei der genauen Überprüfung stellte sich heraus, dass die eingetragenen Covid-Impfungen eines 51-jährigen Mannes offenbar gefälscht waren. Hierzu sind noch weitere Ermittlungen notwendig. (AZ)