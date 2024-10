Regen und Wind beeinträchtigen Herbstmarkt in Buch

Immer wieder Regenschauer, Wind und keine Sonne: Das Wetter meinte es heuer nicht gut mit dem Herbstmarkt in Buch. Deshalb kamen die Besucherinnen und Besucher nur spärlich in die Untere Straße. Lücken zwischen den wenigen Verkaufsständen ließen erkennen, dass manche Fieranten wetterbedingt nicht erschienen waren. Bereits zur Mittagszeit hatte ein Buchhändlerpaar aus Ritzisried seine Waren schon wieder im Kombi verstaut. „Das lohnt sich heute nicht mehr“, sagten die beiden.

Icon Vergrößern Die Schülerinnen Laura und Bernadette boten niedliche Häkeltiere an. Foto: Claudia Bader Icon Schließen Schließen Die Schülerinnen Laura und Bernadette boten niedliche Häkeltiere an. Foto: Claudia Bader

Die Schülerinnen Laura und Bernadette harrten länger an ihrem Leiterwagen aus. Schließlich hatten sie lange an ihren Marienkäfern, Bienen und anderen niedlichen Häkeltierchen gearbeitet, die sie gegen einen kleinen Spendenbetrag abgaben. Vor allem zur Mittagszeit zog es viele zu den Verpflegungsständen der örtlichen Kinderfeuerwehr, des Sportvereins und der Kita Purzelbaum sowie der Narrenzünfte Henker Hexa Illertal und Waldgrodda. Wem es im Freien zu unfreundlich war, konnte sich im Dorfstadel ein wenig aufwärmen und gleichzeitig umschauen. Beim Kunsthandwerker- und Genussmarkt präsentierten Hobbykünstler und Gewerbetreibende aus der näheren und weiteren Umgebung ein breit gefächertes Sortiment an Kreativem und Selbstgebasteltem.