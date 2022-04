Hund beißt Spaziergängerin und deren Hund

Bei Rennertshofen ist ein offenbar nicht angeleinter Hund auf eine Frau und deren Hund losgegangen. Nun ermittelt die Polizei.

Zu einer Hundeattacke ist es am Mittwochvormittag bei Rennertshofen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 33-jährige Frau mit ihrem Pferd und ihrem Hund auf freier Flur im Bereich der Bergwiese unterwegs. Dort begegnete sie einer 65-Jährigen, die ebenfalls mit dem Hund spazieren ging. Allerdings war dieses Tier nach Angaben der 33-Jährigen nicht angeleint. Der Hund biss die Frau in die Wade und deren Hund in den Bauch. Die 33-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich zum Arzt, ihr Hund musste zu einem Tierarzt.

Die Polizei überprüfte den Hund, der zugebissen hat. Dabei ergaben sich zunächst keine Auffälligkeiten. Die Ermittlungen dauern aber an und werden von den Diensthundeführern der Polizei weitergeführt. Gegen die 65-Jährige leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)