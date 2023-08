Buch-Rennertshofen

Rätsel um den Geier aus dem Kreis Neu-Ulm: Stammt er aus illegaler Zucht?

Plus Ein Gänsegeier hat sich offenbar auch eine Zeit lang im nördlichen Landkreis Neu-Ulm aufgehalten. Einiges deutet darauf hin, dass er nicht aus freier Wildbahn stammt.

Von Ursula Katharina Balken, Ursula Katharina Balken, Ronald Hinzpeter

Der Gänsegeier von Rennertshofen stellt die Fachleute vor einige Rätsel: Wo kommt er her? Stammt er möglicherweise aus einer illegalen Zucht oder doch aus freier Wildbahn? Sicher erscheint hingegen: Er lebte wohl etliche Wochen im Landkreis Neu-Ulm. Zwar wurde er Ende Juli auf einem Feld beim Bucher Ortsteil Rennertshofen eingefangen, doch es gibt Hinweise, dass er sich davor eine Zeit lang am Plessenteich bei Gerlenhofen aufhielt. Mittlerweile hat er eine regelrechte Odyssee hinter sich.

Der Rennertshofer Geier wurde am Gerlenhofer Plessenteich gesichtet

Nachdem unsere Redaktion über den Geier von Rennertshofen berichtet hatte, bekamen wir Hinweise darauf, dass er schon länger im Landkreis lebte. Leon Wischenbarth, Beisitzer im Vorstand der Neu-Ulmer Kreisgruppe des Landesbundes für Vogelschutz (LBV), meldete, es gebe ein Handyvideo von einem Gänsegeier am Plessenteich. Das habe Wolfgang Gaus, Geschäftsführer des Gerlenhofer Arbeitskreises Umweltschutz (GAU), bereits am 19. Juni erhalten. Doch handelt es sich um denselben Vogel wie in Rennertshofen? Aufgrund der Tatsache, "dass Gänsegeier bei uns sehr selten sind, erscheint es wohl unmöglich, dass gleich zwei Jungvögel unabhängig voneinander in einem so kurzen Zeitraum zu sehen sind", folgert Wischenbarth. Also muss es sich um ein und dasselbe Tier handeln. Auch der Vogel am Plessenteich habe nur ein sehr geringes Fluchtverhalten gezeigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

