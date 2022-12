Alte Turnhalle wird zur "gesellschaftlichen Kreativschmiede"

Plus Zuletzt wurde die Turnhalle in Ritzisried wenig genutzt. Künftig sollen dort Kurse der Volkshochschule stattfinden, die es im Landkreis noch nicht gibt.

Seit Herbst 2020 wird die Turnhalle in Ritzisried nur noch sporadisch genutzt. Das soll sich bald wieder ändern. In seiner jüngsten Sitzung hat der Bucher Marktrat einstimmig beschlossen, dass dort künftig Kurse der Volkshochschule stattfinden können.