Buch-Ritzisried

vor 2 Min.

Dröhnende Motoren sind für Wendelin Egger wie Musik in den Ohren

Plus Wendelin Egger hat in Buch die Bürgermedaille in Silber erhalten. Über sich selbst sagt er: "Ich habe Benzin im Blut" - und erzählt von seiner Liebe zum Motorsport.

Von Claudia Bader

Obwohl dieser Freitag schon mehr als 50 Jahre zurückliegt, kann sich Wendelin Egger noch sehr gut an ihn erinnern: Auf dem Heimweg von der Schule traf er seinen Onkel Lorenz, der gerade auf einer Bank vor seinem Haus saß. Unwillkürlich fiel der Blick des Jungen auf ein im Hof geparktes Auto. Auf dessen Anhänger wurde ein Rennwagen transportiert. Auf Nachfrage erfuhr der damals Elfjährige, dass der Flitzer einem in Mannheim lebenden Verwandten des Onkels gehörte, der zu einem Flugplatzrennen in Kaufbeuren unterwegs war. "Dieser Augenblick war für mich die Initialzündung für eine große Leidenschaft", weiß Egger heute.

