Ritzisrieder Feuerwehrhaus wird erweitert

Im Ritzisrieder Feuerwehrhaus herrscht Platzmangel. Deshalb sei ein Anbau unbedingt erforderlich, verdeutlichte Kommandant Andreas Mayer bei der vergangenen Sitzung des Marktrats in Buch. Zur Verbesserung der Flexibilität benötige die Wehr außerdem einen Mannschaftstransportwagen. Die Räte genehmigten diese Anschaffungen einstimmig. Die Verwaltung wurde beauftragt, den entsprechenden Förderantrag zu erstellen.

Ausbau der Straßenbeleuchtung in Ritzisried verschoben

Auch die Straßenbeleuchtung beschäftigte die Räte. Ohne Gegenstimme beschlossen sie, die Biberstraße im Ortsteil Nordholz mit vier neuen Lampen zum Preis von 38.000 Euro auszustatten. Aufgrund der nicht unerheblichen Investitionskosten in Höhe von 69.000 Euro wurde der Ausbau der Straßenbeleuchtung in der Oberen Straße in Ritzisried auf das Haushaltsjahr 2026 verschoben.