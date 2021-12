Roland Biesenberger verlässt auf eigenen Wunsch den Bucher Marktrat

Plus Der frühere Bürgermeister von Buch, Roland Biesenberger, zieht sich aus der Kommunalpolitik zurück. So begründet er seine Entscheidung.

Nicht nur für die anderen Mitglieder des Bucher Marktgemeinderats, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger in der Marktgemeinde kommt diese Nachricht überraschend: Roland Biesenberger zieht sich aus der Kommunalpolitik zurück. Insgesamt 24 Jahre lang hat er sich für den Markt Buch engagiert: zwölf Jahre als Ratsmitglied und anschließend zwölf Jahre als Bürgermeister.