Rückblick bei der Freiwilligen Feuerwehr Buch

Vor kurzem fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Buch statt, 1. Kommandant Markus Konrad berichtete in seinem Jahresbericht von 23 Übungen und 126 Einsätze im Jahr 2024, das war für uns ein sehr einsatzreiches Jahr sagte Kommandant Konrad, darunter waren schwerpunktmäßig viele Verkehrsunfälle. Die Feuerwehr Buch hat aktuell 53 aktive Mitglieder in ihren Reihen sowie 12 Mitglieder in der Kinderfeuerwehr und 10 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr in Ausbildung, zudem sind 26 aktive im Bereich Atemschutzgeräteträger ausgebildet, was den Kommandanten sehr erfreute das hier die Anzahl in den nächsten Jahren noch gesteigert werden kann durch Jugendliche, die in den aktiven Dienst nachrücken. Im vergangenen Jahr wurde auch eine Ersthelfer Gruppe (First Responder) gegründet, die 11 Mitglieder, die dafür eine umfangreiche Erste-Hilfe-Ausbildung beim Roten Kreuz absolviert haben, unterstützen den Rettungsdienst bei gesundheitlichen akuten Notfällen, wo eine schnelle Hilfsfrist nötig ist und der Rettungsdienst längere Anfahrtswege hat, im Jahr 2024 waren die Ersthelfer bei 76 Einsätzen im Markt Buch im Einsatz. Leider musste in den letzten Jahren die geplante Ersatzbeschaffung für das dreißig Jahre alte Löschfahrzeug LF 8 zurückgestellt werden, die Planungen zur Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschfahrzeuges werden in diesem Jahr beginnen. Bei der Versammlung wurden Lukas Habres und Manuel Neuhäusler für 10 Jahre aktive Dienstzeit geehrt, aus dem aktiven Dienst scheidet nach 48 Jahren Herbert Weber aus. Bürgermeister Markus Wöhrle dankte den Aktiven für ihren Einsatz, den sie das ganze Jahr über freiwillig leisten, auch Kreisbrandmeister Jürgen Karl schloss sich dem Dank an.

