Sachbeschädigungen in Buch: Waren es drei Jugendliche?

Haben drei Jugendliche ein Gartentor und eine Gartenleuchte in Buch beschädigt? Das möchte die Polizei herausfinden und sucht daher Zeugen.

Noch ist unklar, wer für eine Serie von Sachbeschädigungen in Buch verantwortlich ist. Der Polizei zufolge begann diese am Sonntagmorgen gegen fünf Uhr im Bereich der Unterrother Straße. Laut einer Zeugenmitteilung beschädigten drei Jugendliche dort ein Gartentor. Zudem wurde in derselben Straße, nur einige Häuser weiter, eine Gartenleuchte zerstört. Ob die Jugendlichen auch hierfür verantwortlich sind, ist noch nicht klar.

Gesamtschaden beläuft sich auf eine mittlere zweistellige Summe

Die Polizei beziffert die Gesamtschadenshöhe an den beiden Objekten auf eine mittlere zweistellige Summe. Die Polizei Illertissen bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Personen im Bereich der Unterrother Straße in Buch gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)