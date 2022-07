Sanierung des Hochbehälters in Buch wird günstiger als gedacht

Der Bürgermeister von Buch verkündet eine gute Nachricht in Sachen Hochbehälter. Schon in wenigen Tagen sollen die Arbeiten zur Instandsetzung beginnen.

Die Sanierung des Hochbehälters für die gemeindliche Trinkwasserversorgung in Buch wird deutlich günstiger als geplant. Anstatt des vom Ingenieurbüro angesetzten Gesamtbetrags von rund 551.000 Euro belaufe sich die Maßnahme voraussichtlich auf 466.000 Euro, teilte Bürgermeister Markus Wöhrle dem Marktrat mit.

Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich in der Woche ab 11. Juli

Als Grund für die erfreuliche Kostenreduzierung nannte er den Einsatz des gemeindlichen Bauamtes. Dieses habe die Ausschreibungsunterlagen des Ingenieurbüros in mehrere Gewerke aufgeteilt und selber ausgeschrieben. "Aktuell liegen wir in allen Bereichen unter der ursprünglichen Kostenschätzung", sagte Wöhrle. Starten soll die Instandsetzung des maroden Hochbehälters am östlichen Rand von Buch, die im Zuge der Sanierung der Bucher Wasserversorgung notwendig ist, in der Kalenderwoche 28, also in der Woche ab 11. Juli. (clb)