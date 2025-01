Schützenverein Buch wählt neue Vorstandschaft und modernisiert Vereinsstruktur

Ende Dezember 2024 hat der Schützenverein Buch einen bedeutenden Schritt in Richtung Zukunft gemacht. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden neue Vorstandsmitglieder gewählt. Vorausgegangen war eine außerordentliche Generalversammlung, bei der eine Satzungsneufassung beschlossen wurde. Ziel der Neuerungen war es, die Vereinsführung in Form einer Teamvorstandschaft auf breitere Schultern zu verteilen und damit zukunftsfähiger zu gestalten. Der bisherige Vorsitzende Robert Escher, der den Verein seit 2010 erfolgreich leitete, erklärte die Beweggründe für die Satzungsänderung: „Eine Vereinsführung, die nahezu ausschließlich auf einen Ersten Vorstand ausgerichtet ist, ist in der heutigen Zeit kaum noch tragfähig. Es wird immer schwieriger, Einzelpersonen zu finden, die bereit sind, diese verantwortungsvolle Aufgabe alleine zu übernehmen.“ Die Idee, die Vereinsarbeit auf mehrere Schultern zu verteilen, wurde einstimmig von der bisherigen Vorstandschaft unterstützt. Die neue Struktur sieht vier gleichberechtigte Vorstände vor, die sich jeweils auf spezifische Aufgabenbereiche konzentrieren: Verwaltung, Sport, Jugend und Finanzen. Ergänzt wird das Team durch einen Schriftführer. Im Zuge der Neuwahlen wurden folgende Personen in die neue Vorstandschaft gewählt: • Vorstand für Verwaltung: Robert Escher • Vorstand für Sport: Andreas Hins • Vorstand für Jugend: Manuel Neuhäusler • Vorstand für Finanzen: Marcus Füßl • Schriftführerin: Michelle Füßl Mit der neuen Vereinsstruktur und einem motivierten Vorstandsteam ist der Schützenverein Buch bestens gerüstet, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Die Verteilung der Aufgaben auf mehrere Verantwortliche soll nicht nur die Arbeit erleichtern, sondern auch neue Mitglieder dazu ermutigen, sich aktiv einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Der Verein ist überzeugt, dass er durch diesen modernen Ansatz seine Traditionen bewahren und gleichzeitig zeitgemäß weiterentwickeln kann.

