Sind die Tage des Christbaums auf dem Bucher Schlossberg gezählt?

Plus Der Bucher Bürgermeister berichtet, was hinter einem irritierenden Schriftverkehr mit der Diözese Augsburg steckt. Es geht um einen beliebten Treffpunkt.

Zum Weihnachtsfest im Markt Buch gehört der weithin sichtbare beleuchtete Christbaum auf dem Schlossberg. Das Areal befindet sich in Kirchenbesitz. Und so sah sich der Marktgemeinderat jüngst mit einer irritierende Anfrage seitens des Pfründestiftungsverbands St. Ulrich der Diözese Augsburg konfrontiert, in der seit 1. Januar 2023 die örtlichen Kirchenstiftungen zusammengefasst sind: Angefragt wurde wegen einer möglichen Anpachtung des Schlossbergs durch die Kommune Buch. Der Marktrat sprach sich dagegen aus. Vielmehr fordert er weiterhin uneingeschränkten Zugang auf den Bucher Schlossberg für die Bürgerschaft.

Der Bucher Schlossberg ist seit jeher ein beliebter Treffpunkt für die Bevölkerung. Vor einiger Zeit wurde aus privater Initiative heraus damit begonnen, alljährlich einen Christbaum auf dem höchsten Flecken des Schlossbergs zu errichten - dort, wo vermutlich einst der Bergfried der mittelalterlichen Burg Marstetten stand. Inzwischen habe der Bauhof die Aufgabe übernommen, den Baum zu organisieren und auf dem Schlossberg bereit zu legen, informierte Wöhrle. Dem Bürgermeister zufolge übernehmen nach wie vor die Bürgerinnen und Bürger selbst das Aufstellen des Christbaums. Es möge wohl richtig sein, dass die Zweckbestimmung des Stiftungsverbundes darauf beruhe, die Besoldung und Versorgung der Ortspfarrer sicherzustellen, führte er weiter aus. Dennoch erkenne die Marktgemeinde Buch keinen Grund, warum die Nutzung des Geländes als Treffpunkt für die Bürgerschaft und zum Aufstellen eines Christbaums dem entgegenstehen würde.

