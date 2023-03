Buch

So viele PV-Anlagen gibt es jetzt in Buch und seinen Ortsteilen

Ein Drittel aller Haushalte in Buch haben eine PV-Anlage auf dem Dach

Plus Die Zahl der PV-Anlagen in Buch ist sprunghaft nach oben gegangen. Für Freiflächen-PV-Anlagen will die Gemeinde jetzt besondere Kriterien aufstellen.

In Buch und seinen Ortsteilen wird derzeit doppelt so viel Strom aus regenerativen Energiequellen produziert wie verbraucht. Er stamme aus einem Mix von Dachflächen-Fotovoltaikanlagen, Biomasse und Wasserkraft, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle den Marktrat. In jüngerer Vergangenheit seien bei Investoren Überlegungen angestellt worden, Projekte aus dem Bereich der Freiflächen-Fotovoltaikanlagen anzustoßen. Da diese in Verbindung mit einer bereits großflächig bestehenden Monokultur in der Landwirtschaft dem Landschaftsbild weiter schaden würden, sollen Bauleitplanungen nur in engem Rahmen sowie unter Erfüllung von Vorgaben aus einem Kriterienkatalog durchgeführt werden. Für diesen soll die Verwaltung Vorschläge erarbeiten. Der Ratsbeschluss fiel gegen drei Stimmen. Ein Drittel der Haushalte in Buch hat eine PV-Anlage auf dem Dach Laut Wöhrle habe sich die Zahl der neuen PV-Anlagen auf den Dächern der rund 1800 Haushalte in Buch und seinen Ortsteilen während der zurückliegenden Jahre auf 676 erhöht. Außerdem werden in zwei örtlichen Wasserkraftwerken jährlich 58.000 Kilowatt elektrische Energie erzeugt. Der Löwenanteil bei der Einspeisung von Strom entfalle aber auf die Biogasanlagen mit rund 14,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. „Hier leistet die Bevölkerung vor Ort seit vielen Jahren viel!“, sagte der Rathauschef. Außerdem werde ein Großteil des für die Anlagen in Buch Oberroth, Bergenstetten und Jedesheim benötigten Maises auf den Flächen der Marktgemeinde angebaut. Wenn die Pflanzen im Sommer größer werden, nehme die Fernsicht ab und auf den Freizeitwegen der Kommune staue sich die Hitze. Und im Herbst müssten die Bewohner über Wochen geduldig ertragen, dass Maistransporte durch die Ortsteile fahren. Auch die kommunalen Dächer sollen mit PV-Anlagen ausgestattet werden Im Gegensatz zu einigen anderen Landkreiskommunen verfüge der Markt Buch nicht über Flurstreifen entlang von Autobahn oder Schienenwegen, auf denen die Errichtung von Freiflächen-PV-Anlagen priorisiert werden könne, sagte Wöhrle. Deshalb werde man zunächst auf den Ausbau von Dachflächen-Anlagen setzen und auch kommunale Dächer damit ausstatten. Beim Kapitel Windkraft wolle die Marktgemeinde die Fortschreibung im Regionalplan Donau-Iller sowie die Möglichkeit der Ausweisung von Vorrangflächen auf Bucher Flur abwarten.

