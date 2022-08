Traktor stößt bei Buch mit einem Anhänger zusammen

Ein Traktor mit Anhänger gerät auf der Staatsstraße zwischen Buch und Illertissen auf die Gegenspur. Just in dem Moment kommt ein anderes Gespann entgegen.

Zwei Frauen sind am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall bei Buch leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 74-Jährige gegen 12.45 Uhr mit einem landwirtschaftlichen Gespann auf der Staatstraße 2018 in Richtung Illertissen. Aus Unachtsamkeit kam sie gerade in dem Moment auf die Gegenspur, als eine 40-jährige Frau mit ihrem Auto samt Anhänger entgegen kam. Trotz eines Ausweichmanövers der Autofahrerin kollidierte der Traktor mit dem Anhänger, der an dem Pkw angekoppelt war. Beide Fahrerinnen verletzten sich bei dem Unfall, die Traktorfahrerin wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6500 Euro. (AZ)