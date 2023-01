Unbekannte wollen in Rothtalhalle einbrechen

Noch ist unklar, wer sich unbefugt Zugang zu einer Sporthalle in Buch verschaffen wollte. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Derzeit unbekannte Täterinnen oder Täter haben vermutlich über die zurückliegenden Weihnachtsferien versucht, in die Rothtalhalle in Buch einzubrechen. Das teilt die Polizei mit. Mit welchen Werkzeugen sie das schaffen wollten, möchten die Beamten aktuell noch herausfinden. An der Zugangstüre des Gebäudes wurden an mehreren Stellen Hebelspuren entdeckt.

Die Türe hielt dem Einbruchsversuch allerdings stand. Die Täterinnen oder Täter konnten daher nichts stehlen. Der an der Türe verursachte Sachschaden beläuft sich aber auf etwa 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)