Einbrecher treiben in Buch ihr Unwesen

In den Obstgärten und im Fabrikweg machen sich Unbekannte an Fenstern und Türen zu schaffen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Buch waren in den vergangenen Tagen offenbar Einbrecher unterwegs. Die Polizei meldet einen erfolglosen Einbruchsversuch – in einem anderen Fall war der Täter jedoch erfolgreich.

Die Tat ereignete sich am Freitag zwischen 18.35 und 20.30 Uhr in den Obstgärten in Buch. Ein Unbekannter schob zunächst an einem Kellerfenster den Rollladen nach oben und versuchte dann, das Fenster aufzuhebeln. Nachdem dies offenbar nicht gelang, warf er mit einem Stein die Scheibe ein und verschaffte sich Zutritt zum Haus einer 42-jährigen Frau. Der unbekannte Täter entwendete 220 Euro Bargeld, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Auch in der Fabrikstraße in Buch versuchten Unbekannte am Freitag zwischen 17.30 und 21 Uhr, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Nachdem es dem oder den Tätern nicht gelang, die Terrassentüre des Wohnhauses aufzuhebeln, entfernten sich diese ohne Beute in unbekannte Richtung. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen der Taten werden gebeten sich bei der Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 zu melden. (AZ)