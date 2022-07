Buch

16:37 Uhr

Unbekannter schlägt Fensterscheiben von Gartenhütte in Buch ein

Eine unbekannte Person richtet erheblichen Schaden an einer Hütte in Buch an. Die Polizei stellt ein Holzschild sicher, das bei der Tat eingesetzt wurde.

Vermutlich in der Nacht auf Donnerstag ist im Bereich der Straße Am Schlossberg in Buch eine Gartenhütte mutwillig beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug dem Polizeibericht zufolge mit einem Holzschild drei Fensterscheiben der Hütte ein. Das Holzschild dürfte aus der näheren Umgebung des Tatorts stammen, die Polizei nahm es zur Spurensicherung an sich. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07303/9651-0. (AZ)

