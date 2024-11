Unfallfucht in Buch: Zeugen gesucht

Die Illertisser Polzei sucht Zeugen eines Unfalls in Buch. Am Dienstag, 19. November, gegen 10.30 Uhr, parkte ein Kleintransporter seitlich zum Straßenverlauf in einer Parkbucht. Ein in nördliche Richtung fahrender Kleinbus mit weißer Lackierung musste einem entgegenkommenden Lastwagen ausweichen, berichtet die Polizei, er kam dabei zu weit nach rechts und touchierte den linken Außenspiegel des geparkten Kleintransporters. An diesem entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro, schätzt die Polizei. Der Unfallverursacher, der Fahrer des weißen Kleinbusses, hielt nicht an und fuhr weiter. Die Polizei Illertissen hat Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter der Rufnummer 07303/96510 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)

