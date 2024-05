Auto überschlägt sich zwischen Buch und Unterroth

Ein Unfall hat sich am Dienstag zwischen Buch und Unterroth ereignet. Ein Auto wurde total zerstört, der Fahrer konnte trotzdem unverletzt aussteigen.

Zwei Autos sind am Dienstagnachmittag zwischen Buch und Unterroth zusammengestoßen. Ein Seat überschlug sich. Der Fahrer konnte jedoch unverletzt aus dem total zerstörten Auto steigen, was sich bei der Untersuchung durch den Notarzt bestätigte. Der Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen wird auf insgesamt 32.000 Euro geschätzt, so die Polizei auf Nachfrage.

Was bisher zum Unfallhergang bekannt ist: Gegen 16 Uhr fuhr ein Hyundai von Buch in Richtung Unterroth. An der Abzweigung zu einem Feldweg wenige Hundert Meter nach dem Bucher Ortsrand stand ein Auto, das von Unterroth kommend in den Feldweg abbiegen wollte. Diesem Fahrzeug folgten drei weitere. Die beiden vorderen bremsten rechtzeitig und blieben stehen. Der nachfolgende 29 Jahre alte Seat-Fahrer konnte die Situation aber offenbar nicht mehr rechtzeitig einschätzen. Er stieß trotz Ausweichbewegung und Vollbremsung mit dem entgegenkommenden Hyundai zusammen.

Feuerwehren aus Buch und Illertissen rücken nach Unfall an

Der Seat schleuderte nach links über die Böschung und den Radweg hinunter, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Das E-Call-Notrufsystem löste Alarm aus. Da der Fahrer auf den Funkspruch der Notfall-Leitstelle nicht reagierte, wurde das „große Programm“ ausgelöst.

Die Feuerwehren Buch und Illertissen wurden mit ihren hydraulischen Rettungsgeräten alarmiert. Deren Einsatz war aber nicht mehr nötig, da der Fahrer beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits am Straßenrand saß und sowohl gegenüber dem Rettungsdienst als auch der Polizei keine Verletzungen geltend machte.

So sperrten die Wehren die Straße zwischen Buch und Unterroth für die polizeiliche Unfallaufnahme. Die Bucher Feuerwehr musste noch mit Löschgerät bis zum Abschleppen in Bereitschaft bleiben, da es sich bei dem Seat um ein Hybrid-Auto handelte. Erst nach zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.