VG Buch vergibt Planung für Lüftungsanlagen in Schulgebäuden

Plus Die Verwaltungsgemeinschaft unternimmt den nächsten Schritt, um das Raumklima in der Schule in Buch zu verbessern. Auch in Oberroth wird investiert.

Von Claudia Bader

Ziel ist es, das Raumklima für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zu verbessern und die Schulgebäude aufzuwerten. Dafür sollen die Grund- und Mittelschule in Buch sowie die Außenstelle in Oberroth mit Lüftungsanlagen ausgestattet werden. Als ersten Schritt für diese Maßnahme hatte die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buch bereits im zurückliegenden Herbst beschlossen, die erforderlichen Planungsleistungen auszuschreiben. Mittlerweile hätten drei von vier angefragten Ingenieurbüros Angebote abgegeben, wobei die Preisspanne weit auseinander drifte, berichtete der VG-Vorsitzende Markus Wöhrle in der jüngsten Sitzung der Gemeinschaftsversammlung.

