Viele Auszeichnungen für regionale Einrichtungen: Was gute Büchereiarbeit ausmacht

Das Angebot ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und es ist beileibe nicht nur die Belletristik, die in den Regalen steht. Natürlich Kinderbücher für Erstleser, aber auch Lexika und Zeitschriften findet man in den Räumlichkeiten der Marktbücherei St. Valentin in Buch. Vor Kurzem hat die Einrichtung nun eine Auszeichnung erhalten, auf welche die zwölf Mitarbeiterinnen stolz sind: das silberne Büchereisiegel des Michaelsbundes. Ausgezeichnet wurden auch weitere Bibliotheken, einige sogar mit dem Siegel in Gold.

Ralph Manhalter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bücherei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auszeichnung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis