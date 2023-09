Buch

vor 50 Min.

Vollausbau von drei Straßen in Buch ist endgültig vom Tisch

Plus Erneut wird im Bucher Marktrat über das Thema diskutiert. Eine Mehrheit hält die günstigere Sanierung von Fabrikstraße, Werkstraße und Werkring für angemessen.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Es hat noch einmal richtig geknallt bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats in Buch, bevor das Gremium bei vier Gegenstimmen entschied, Fabrikstraße, Werkstraße und Werkring nun doch ohne Vollausbau zu sanieren. Wortführer Wolfram Dauner (Unabhängige Wählergemeinschaft) wollte auf eine in früheren Jahren beschlossene Erschließung pochen, nach genauen Daten und Verantwortlichkeiten fragen. Denn im Zuge der zwischenzeitlich veränderten Gesetzeslage müsste die Marktgemeinde Kosten in Höhe von schätzungsweise mehr als zwei Millionen Euro selbst tragen.

Es könnte die Kommune jedoch vielleicht halb so viel kosten, wie Bürgermeister Markus Wöhrle informierte - nämlich dann, wenn sie den teils nicht so schlecht bewerteten Untergrund, der jedoch nicht die Vorgaben für einen Vollausbau erfüllt, belässt und die Straßen in eigenwirtschaftlichem Ausbau instand setzt. „Man sieht es den erneuerten Straßen dann nicht an, dass sie keinen Vollausbau beinhalten“, sagte Wöhrle. Damit wollte er Bedenken ausräumen, dass gutes Geld in minderwertige Ergebnisse gesteckt würde. Die Verhältnisse seien vielmehr so, dass es keine Notwendigkeit zum Vollausbau der Straßen gebe, fügte der Bürgermeister hinzu. Die Kosten für den Vollausbau von drei Straßen in einem Industriegebiet stünden in keinem Verhältnis für eine Kommune wie Buch, die dieses Geld dringend anderweitig benötige.

