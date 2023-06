Buch

Vom Kreuzfahrtschiff nach Buch: Gasthaus Lamm hat einen neuen Pächter

Plus Thomas Bäcker kochte unter anderem auf der MS Europa. Von Mitte Juni an bewirtet er gemeinsam mit seiner Frau Anna Gäste im Bucher Traditionslokal Lamm.

Von Claudia Bader

Vor einigen Jahren hat er auf dem Kreuzfahrtschiff MS Europa gekocht, bald wird er die Gäste im Gasthaus Lamm in Buch mit schwäbischer und deutscher Küche verwöhnen: Von Freitag, 16. Juni, an ist Thomas Bäcker neuer Pächter des Traditionsgasthofs. Dann gibt es im Zentrum von Buch wieder eine Wirtschaft, in der man gemütlich einkehren, gut essen, Feste feiern und bei schönem Wetter auch im Biergarten sitzen kann. Für größere Veranstaltungen wie zum Beispiel Hochzeiten oder Geburtstage kann der Wirt auch den angrenzenden Dorfstadel nutzen.

Thomas Bäcker ist in Dresden geboren und aufgewachsen. "Schon damals war für mich klar, dass ich Koch werden möchte", erinnert sich der 32-Jährige. Seine Oma habe ihm erzählt, dass er als kleines Kind unbedingt ein Restaurant kaufen wollte. Nach seiner Ausbildung in einem Dresdner Fünfsternehotel vertiefte er seine Erfahrungen mehrere Saisons lang in einem Hotel in Arosa in der Schweiz, anschließend dreieinhalb Jahre lang auf der MS Europa. "Während dieser Zeit habe ich meine Frau Anna kennengelernt. Sie stammt aus Neu-Ulm und arbeitete zur gleichen Zeit in der Patisserie des Kreuzfahrtschiffs", sagt Bäcker.

