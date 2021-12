Buch

vor 16 Min.

Warum die Sanierung des Hochbehälters in Buch deutlich teurer wird

Plus Die Sanierung des Hochbehälters in Buch wird deutlich teurer als geplant - und zwar um fast 300.000 Euro. Der Planer liefert eine Erklärung.

Von Claudia Bader

Die Sanierung und Erweiterung der Trinkwasserversorgung in Buch genießt im Marktgemeinderat oberste Priorität. Als wichtiger Schritt in diese Richtung steht die Instandsetzung des maroden Hochbehälters am östlichen Rand von Buch an. Er ging schon im Jahr 1954 in Betrieb. Doch das Vorhaben wird voraussichtlich deutlich teurer als geplant. Ein Mitglied des Marktrats ist darüber sehr verärgert. Was ist der Grund für die immensen Kostensteigerungen?

