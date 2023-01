Buch

Wegen Rollsplitts: Mann stürzt mit Roller und verletzt sich

In Buch hat sich ein Unfall ereignet. Ein Mann ist von seinem Roller gestürzt.

Ein 60-Jähriger rutscht mit seinem Roller in einem Kreisverkehr in Buch weg und stürzt. Er verletzt sich und muss in einem Krankenhaus behandelt werden.

Am vergangenen Sonntagnachmittag hat sich auf der Staatsstraße 2018 in Buch ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 60-Jähriger mit seinem Roller zu Fall. Das Vorderrad seine Fahrzeuges rutschte ihm in einem Kreisverkehr wegen Rollsplitts weg. Dabei verletzte sich der Mann und musste folglich in einem Krankenhaus behandelt werden. An dem Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)

