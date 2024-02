Wegen trockener Sommer: Wehren wappnen sich mit Waldbrandübung

Plus Mit sorgfältiger Planung sollen die Wälder rund um Buch für das veränderte Klima gerüstet werden. Wie das geht und welche Vorkehrungen noch getroffen werden.

Die Häufung und Verschärfung von Witterungsextremen wie Hitze, Trockenheit und Stürmen bedeuten eine große Gefahr für die heimischen Wälder. Deshalb muss deren künftige Bewirtschaftung sorgfältig geplant sein. Bei der Sitzung des Marktrats stellte der staatliche Beratungsförster Bernd Karrer die Jahresbetriebspläne 2024 für die Nutzungsrechtlerwälder Buch, Dietershofen, Gannertshofen und Ritzisried sowie des Gemeindewaldes Obenhausen vor.

Das Jahr 2024 sei recht stürmisch gewesen, blickte Karrer zurück: "Seit letztem Sommer sind wir ununterbrochen mit Aufräumen beschäftigt und immer noch nicht fertig." Der Schneebruch im Dezember habe weitere Schäden verursacht. Um für künftige trockene Sommer gewappnet zu sein, haben alle Bucher Wehren zusammen mit den Nutzungsberechtigten eine Waldbrandübung durchgeführt. Im Jahr 2024 solle der auch als Biotop geeignete Löschteich erweitert werden. Für den 13. März 2024 kündigte Karrer für alle interessierten Waldbesitzer im Landkreis eine "Übung für das richtige Pflanzen im Wald" an. Durch das Setzen von Mischbaumarten werde man den klimagerechten Waldumbau weiterführen. "Bei sämtlichen Maßnahmen genießt auch der Biotopschutz eine große Bedeutung", sagte der Beratungsförster.